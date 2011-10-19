Яценюк ждет Януковича в ВР

Народный депутат от фракции НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК настаивает на проведении специального заседания Верховной Рады с участием Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно политической ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня во время пленарного заседания.

«Ситуация сложилась таким образом, что глава Украинского государства должен прибыть сюда в парламент на специальное заседание Верховной Рады Украины», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что В.ЯНУКОВИЧ должен рассказать депутатскому корпусу, когда прекратятся политические преследования в Украине, когда будет декриминализована статья Уголовного кодекса и когда будет подписано соглашение с Европейским Союзом.

«Он также должен сказать с чем Президент поехал на переговоры в Донецк относительно подписания нового газового соглашения. Они судят бывшего премьера за старое газовое соглашение. Но кажется формируются материалы для нового уголовного дела по газовому соглашению», - сказал А.ЯЦЕНЮК.