Польский эксперт: "твердолобые" намерены уничтожить Тимошенко

Призывы политиков из Европейского Союза освободить экс-премьера Украины Юлию ТИМОШЕНКО сдерживают радикально настроенных представителей Партии регионов от самого жесткого сценария.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал польский аналитик Гжегож ГРОМАДСКИЙ, комментируя отказ высокопоставленных должностных лиц ЕС встречаться 20 октября в Брюсселе с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Эксперт назвал самой большей проблемой нынешней власти Украины то, что она сама до конца не знает, как выйти из этой ситуации.

«Если бы не было давления со стороны ЕС, то точно бы победила группа «твердолобых», которые хотят уничтожить ТИМОШЕНКО. Давление европейцев дает тень шанса, что «твердолобые» в какой-то степени будут вынуждены изменить мнение», - сказал польский аналитик.

По мнению Г.ГРОМАДСКОГО, дело Ю.ТИМОШЕНКО в первую очередь нужно рассматривать во внутриполитическом контексте, а не только у контексте отношений Украины с Евросоюзом, что является второстепенным.

По мнению эксперта, «регионалы» считают ключевым для себя удержание власти после парламентских выборов 2012 года, для чего и хотят убрать Ю.ТИМОШЕНКО с политической арены как самого большого конкурента.

По словам аналитика, победа умеренных «регионалов» может привести к декриминализации Верховной Радой статей, по которым осуждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Г.ГРОМАДСКИЙ считает, что Евросоюз может признать этот шаг достаточным для парафирования соглашения об ассоциации с Украиной до конца этого года.

В то же время эксперт отметил, что он лично намного пессимистичнее оценивает ситуацию. «Ситуация намного хуже, чем можно было надеяться еще несколько недель назад», - сказал он, не исключив, что Ю.ТИМОШЕНКО может быть и не освобождена в ближайшее время.

«Красная линия пройдена, теперь ЕС ждет движения ЯНУКОВИЧА», - сказал Г.ГРОМАДСКИЙ.