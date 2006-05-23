Новые страсти в ”любовном треугольнике”

Представители Блока Юлии Тимошенко покинули заседание Депутатской группы по подготовке первой сессии новоизбранной Верховной Рады, протестуя против увеличения количества парламентских комитетов до 29.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам один из руководителей БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

По его словам, «фактически создаются десятки новых комитетов». А.ТУРЧИНОВ отметил, что предварительно были согласованы позиции БЮТ, «Нашей Украины» и СПУ, в частности, относительно размещения народных депутатов в сессионном зале и относительно количества комитетов, но во время сегодняшнего голосования эти согласования были нарушены «Нашей Украиной».

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что сегодня во время заседания Подготовительной группы представители блока «Наша Украина» и Партии регионов вели «синхронное голосование» и, похоже на то, что это была согласована позиция этих двух политических сил.

Как заявил А.ТУРЧИНОВ, БЮТ категорически протестует против создания комитетов «под конкретных людей». Он считает, что такая ситуация приведет не только к увеличению расходов Верховной Рады, но и создаст проблемы, поскольку возникнут новые комитеты, в частности, «типа гендерной политики», в которые необходимо будет найти хороших специалистов. По его словам, все это «приведет к серьезным негативным последствиям».

А.ТУРЧИНОВ отметил, что происходит синхронное голосование Партии регионов и блока «Наша Украина», и в то же время происходит демонстративное торпедирование тех договоренностей, которые были между «Нашей Украиной», БЮТ и СПУ. Он называет это «демаршем» со стороны «Нашей Украины».