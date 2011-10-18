У Тимошенко видят Януковича во главе содружества Пхеньяна и других режимов

Заместитель лидера фракции "БЮТ-Батьківщина" Сергей СОБОЛЕВ считает, что последнее заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно дальнейшей судьбы экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО свидетельствует о том, что фракции Партии регионов дана команда не голосовать за декриминализацию ряда статей Уголовного кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.СОБОЛЕВ заявил сегодня во время брифинга в парламенте.

«Эти заявления дают основания понять, что фракции Партии регионов была дана команда однозначно не голосовать за это решение», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Народный депутат убежден, что, таким образом, все предыдущие заявления В.ЯНУКОВИЧА о прекращении политических репрессий ничего не стоят.

«Вчерашним заявлением для СМИ ЯНУКОВИЧ фактически окончательно перечеркнул путь Украины в Европу», - сказал он.

В то же время С.СОБОЛЕВ не исключил, что такие заявления также обусловлены намерением В.ЯНУКОВИЧА провести переговоры в Донецке со своим российским коллегой Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ относительно Таможенного союза. «Таким образом, ЯНУКОВИЧ избрал путь, когда он в Европу теперь заезжает быстро, и летит сразу же на Кубу», и «единственное, что осталось ЯНУКОВИЧУ и этой власти, - стать во главе содружества Северной Кореи и других режимов изгоев-диктаторов», - добавил он.

«То, что нас ожидает, лучше всех проиллюстрировал Президент Беларуси ЛУКАШЕНКО, который сделал заявление, что падение почти вдвое курса «зайчика» стало прямым следствием вступления в Таможенный союз Беларуси. Думаю, это наилучший ответ той альтернативе, которую нам предлагает правительство АЗАРОВА и ЯНУКОВИЧ", - отметил С.СОБОЛЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина».

Он добавил, что, по убеждению членов «БЮТ-Батьківщини», вчерашнее заявление В.ЯНУКОВИЧА об отказе от своих предыдущих слов о том, что прекращаются политические репрессии и о том, что будет найден выход из ситуации путем декриминализации соответствующих статей Уголовно-процессуального кодекса, - это переход в другой вектор развития.

«Наша фракция четко понимает, что от переговоров действующая власть переходит к реальным кровавым действиям, когда репрессии как единственный аргумент борьбы с оппозицией становятся настоящим Украины», - сказал заместитель председателя фракции «БЮТ-Батьківщина».