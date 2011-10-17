Арт-салон Бессарабова представит выставку Анны Чурюкиной «Волшебство красок»

С 21 по 28 октябряв Арт-салоне Бессарабова состоится третья персональная выставка художницы Анны ЧУРЮКИНОЙ «Волшебство красок».

Импрессионистка А.ЧУРЮКИНА пишет пейзажи, портреты, натюрморты.

На данной выставке будет представлено небольшое количество работ, которые художница отобрала, чтобы показать людям. Особенность ее творчества - оригинальность видения окружающего мира. Анна не боится ярких цветов, игры света и тени. Волшебное сочетание красок так и влечет к картинам. Каждый побывавший на выставке человек захочет, чтобы эта атмосфера волшебства с ним оставалась надолго.

Открытие выставки состоится 21 октября в 18.00.

Адрес: Арт-салон Бессарабова, г.Киев, ул. Ярославов Вал 36/38 (ст. метро «Золотые Ворота»).