Заместителя Луценко допрашивали 4 часа

Печерский районный суд Киева объявил перерыв до 9.10 18 октября по уголовному делу об обвинении экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение после более 4 часов допроса свидетеля – бывшего первого заместителя министра внутренних дел Украины Михаила КЛЮЕВА объявил председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО.

23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.