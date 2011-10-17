Луценко думает, что скоро свидетелей приведет «братва» из Макеевки

Печерский районный суд оставил без внимания требование экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО установить, на каких основаниях служба внутренней безопасности МВД Украины разносит приглашение отдельным свидетелям явиться на допрос в судебное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня во время очередного судебного заседания.

В частности, он обосновал свое ходатайство тем, что служба внутренней безопасности по непонятным причинам занимается не свойственной ею функцией, приглашая вместо секретариата суда свидетелей на судебные заседания.

«Почему порядок определения и приглашения свидетелей определяет не секретариат суда, а милиция. Я считаю, мы имеем вопиющее нарушение закона и выполнение несвойственных функций милицией, что дает основания подозревать милицию в давлении на свидетелей. Я подозреваю, что милиция не только вызывает свидетелей, но и «обрабатывает» их, осуществляет давление. Прошу разобраться с самоуправством, которое совершает департамент внутренней безопасности МВД», - сказал в поддержку своего ходатайства Ю.ЛУЦЕНКО, заметив, что если таким образом сегодня милиция приводит свидетелей в суд, то спустя некоторое время «нам таким образом может приводить свидетелей братва из Макеевки».

В свою очередь защита экс-министра обратилась в суд с просьбой объявить перерыв в судебном заседании, поскольку адвокаты не знали, каких именно свидетелей сегодня будет допрашивать суд и соответственно, не имели возможности подготовиться к их допросу.

Кроме того, адвокаты по делу сегодня должны принять участие в других судебных заседаниях. Впрочем, суд также отказал и им в удовлетворении этой просьбы.