Над Эгейским морем столкнулись два истребителя

Над южной частью Эгейского моря сегодня столкнулись греческий и турецкий военный самолеты, сообщает РИА «Новости».

Подробности инцидента, происшедшего в районе острова Карпатос, пока неизвестны. Турецкое военное ведомство пока не выступило с заявлением в связи со столкновением самолетов.

Истребители F-16 ВВС Турции и Греции столкнулись в 12-мильной зоне Эгейского моря, где самолеты той и другой стороны часто нарушают воздушное пространство друг друга. В район катастрофы направлены поисково-спасательные подразделения.

Греческие телеканалы сообщили, что официального подтверждения о столкновении самолетов не поступало.

Однако мэр острова Карпатос Яннис ИОАННИДИС заявил, что в районе происшествия идет спасательная операция.