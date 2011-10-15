В Ивано-Франковске отметили годовщину убийства Бандеры

Сегодня в Ивано-Франковске состоялись траурные мероприятия, приуроченные к 52-й годовщине со дня убийства проводника Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Как передает корреспондент УНИАН, руководители областного совета, Ивано-Франковска, ветераны Украинской повстанческой армии, общественность, представители национально-патриотических партий и организаций, под музыку духового оркестра с портретом проводника ОУН прошли от Вечевой площади к Европейской площади, где возле памятника С.Бандере состоялось вече-реквием. По пути участники шествия возложили венки и цветы к барельефу С.Бандеры на одноименной улице и почтили его память минутой молчания. Возле барельефа с обеих сторон во флагштоках установлены Государственные флаги Украины с черными лентами.

Вече-реквием началось с панихиды, которую отслужили священники греко-католической и православной церквей, затем участники вече возложили венки и цветы к памятнику С.Бандере, возле которого приспущены государственный и оуновский флаги, зажгли свечи памяти.

Председатель областного совета Александр СЫЧ рассказал о своем участии во вчерашнем марше УПА в Киеве, а нынешний день назвал «грустным», когда был коварно убит проводник украинского народа, который боролся за независимость Украины. По его словам «нынешняя власть с российским менталитетом» до сих пор боится всего украинского.

Также сегодня в Центре патриотического воспитания имени С.Бандеры состоялся вечер памяти «Згадаймо славу ту, що в пісню перейшла».

Справка УНИАН. С.Бандера был убит агентом КГБ Богданом Сташинским в Мюнхене (Германия) 15 октября 1959 года. 20 октября 1959 года С.Бандеру похоронили на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф.

17 ноября 1961 года немецкие судебные органы установили, что Б.Сташинский убил С.Бандеру по приказу руководства советской власти.

Памятник проводнику ОУН в Ивано-Франковске был открыт 1 января 2009 года на Европейской площади к 100-летию со дня рождения С.Бандеры.