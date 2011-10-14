ВАСУ отказался даже слушать дела о званиях Героя для Бандеры и Шухевича

Высший административный суд Украины окончательно отказал в возможности пересмотра дел о незаконности присвоения звания Героя Украины главнокомандующему УПА Роману Шухевичу и лидеру ОУН Степану Бандере.

Как сообщил УНИАН донецкий адвокат Владимир ОЛЕНЦЕВИЧ, 12 октября ему в ходе судебного заседания в Высшем административном суде Украины было официально сообщено, что коллегия судей ВАСУ своими постановлениями отказала в допуске к производству Верховного Суда Украины заявлений (среди авторов заявлений был и экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО) о пересмотре двух постановлений Высшего административного суда Украины от 2 августа 2011 года, которыми были оставлены без изменений постановление Донецкого апелляционного административного суда от 21 апреля 2010 года, постановление Донецкого окружного административного суда от 2 апреля 2010 года и определение Донецкого апелляционного административного суда от 23 июня 2010 года, которыми были признаны незаконными Указы Президента о присвоении Р.Шухевичу и С.Бандере званий Героя Украины.

«Теперь можно смело говорить о полном отсутствии каких-либо процессуальных возможностей в законодательстве Украины для отмены судебных решений о незаконности Указов Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о присвоении звания Герой Украины Роману Шухевичу и Степану Бандере», – прокомментировал решение Высшего админсуда адвокат В.ОЛЕНЦЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 2 августа ВАСУ оставил в силе постановление Донецкого апелляционного административного суда от 21 апреля 2010 года о незаконности Указа Президента Украины "О присвоении Роману Шухевичу звания Герой Украины" (от 12 октября 2007 года №965/2007).

Также ВАСУ оставил в силе постановление Донецкого окружного административного суда от 2 апреля 2010 года и постановление Донецкого апелляционного административного суда от 23 июня 2010 года о признании незаконным и отмене Указа Президента Украины №46/2010 от 20 января 2010 года "О присвоении Степану Бандере звания Герой Украины".