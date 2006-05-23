Катерина Ющенко взяла с собой в Луганск падчерицу

Супруги Президента Украины и премьер-министра Екатерина ЮЩЕНКО и Елена ЕХАНУРОВА сегодня в Луганске приняли участие в презентации программы «Радость детства – свободные движения».

Как передает корреспондент УНИАН, также на презентации присутствовала дочь Президента Виталина ЮЩЕНКО и супруги министров угольной промышленности и охраны окружающей природной среды Украины.

Программе «Радость детства – свободные движения» положено начало Международным благотворительным фондом «Украина-3000» и ТНК ВР-Украина вместе с Украинским медицинским центром реабилитации детей с органическими поражениями нервной системы Минздрава Украины и международной клиникой восстановительного лечения (г.Трускавец).

Несмотря на то, что программу презентовали только сегодня, первый пилотный этап ее начат в апреле 2006 года именно в Луганской области, и эта программа постепенно будет распространена на всю территорию Украины.

Уже состоялся первый заезд в международную клинику восстановительного лечения, в которой прошли реабилитацию и лечение 8 детей из Луганской области. Второй заезд начался 17 мая и будет продолжаться до конца месяца. Лечение проходят еще 13 детей, из которых двое сирот с диагнозом ДЦП из Изяславской школы-интерната. До конца года планируется, что свыше 50 детей из Луганской области получат путевки на лечение в этой клинике.

Началом совместной работы было подписание 23 января 2006 года Меморандума о сотрудничестве, в соответствии с которым, компания ТНК ВР-Украина взяла на себя обязательство обеспечить финансирование программы в ежегодном объеме 800 тыс. дол. В течение 4 лет.

Практическая реализация программы началась после подписания 12 апреля текущего года Договора о финансовой помощи между ТНК ВР-Украина и фондом «Украина-3000» на сумму 1 млн. 10 тыс. грн. для обеспечения начала реализации этой программы. Организация и проведение прозрачного контроля за использованием финансовых и других ресурсов программы будет осуществляться Фондом «Украина-3000».

Представляя программу, председатель наблюдательного совета Фонда «Украина-3000» Е.ЮЩЕНКО высказала убеждение, что «наше общество должно перестать закрывать глаза на детей-инвалидов и, как цивилизованная европейская страна, делать все зависимое, чтобы ребенок с ограниченными возможностями чувствовал себя полноценной частью общества».

Презентация программы состоялась в центре ранней реабилитации детей инвалидов «Возрождение», который в течение дня посещает до 70 детей.