Британский премьер называет судебное преследование Тимошенко позорным

Премьер-министр Великобритании Дэвид КАМЕРОН называет позорным судебное преследование экс-премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом он сказал 12 октября, выступая в Палате общин британского парламента, сообщает пресс-служба «Батькивщины» со ссылкой на сайт британского парламента.

«Поведение с госпожой ТИМОШЕНКО, с которой я несколько раз встречался ранее, абсолютно позорное», - сказал он.

Д.КАМЕРОН отметил также, что с решительным заявлением относительно обвинительного приговора Ю.ТИМОШЕНКО выступил министр иностранных дел Великобритании Уильям ХЕЙГ, который, в частности, отметил, что судебный процесс над Ю.ТИМОШЕНКО проходил с многочисленными и серьезными нарушениями основных юридических принципов, что прямо противоречит общеевропейским ценностям.

Как подчеркнул Д.КАМЕРОН, «украинцы должны осознать, что если они не изменят эту ситуацию, это будет иметь очень негативное влияние не только на отношения Украины с Великобританией, но и с Европейским Союзом и НАТО».