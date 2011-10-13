Сегодня Украине объявят о новом деле против Тимошенко?

СБУ вела следствие полгода

Служба безопасности Украины объявит о новом уголовном деле против Юлии Тимошенко. Об этом сообщают источники "Украинской правды". В четверг на 15 часлв анонсирован брифинг СБУ. По словам источников, во время брифинга может быть объявлено о новом уголовном деле против Юлии Тимошенко. Дело ведет СБУ и следствие шло полгода.

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