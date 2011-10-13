Сегодня Украине объявят о новом деле против Тимошенко?
14:29, 13 октября 2011Политика
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СБУ вела следствие полгода
Служба безопасности Украины объявит о новом уголовном деле против Юлии Тимошенко.
Об этом сообщают источники "Украинской правды".
В четверг на 15 часлв анонсирован брифинг СБУ.
По словам источников, во время брифинга может быть объявлено о новом уголовном деле против Юлии Тимошенко.
Дело ведет СБУ и следствие шло полгода.
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