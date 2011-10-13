Сенатор США: Приговор Тимошенко еще больше отдалит Украину от Европы

Сенатор США, член сенатского Комитета по международным отношениям Ричард ЛУГАР считает, что судебный приговор о лишении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО свободы отдалит Украину от европейского пути развития.

Об этом идет речь в заявлении Р.ЛУГАРА, размещенном на его официальной странице.

"Скорее всего, это (обвинительный приговор) еще больше отдалит Украину от ее официальных амбиций относительно присоединения к сообществу европейских демократий. Евроатлантическое сообщество должно заявить вместе, что такой приговор является несовместимым с нашими ценностями", - отметил Р.ЛУГАР.

"Приговор бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО стал самым большим разочарованием для всех друзей Украины", - добавил сенатор США.