У Черновецкого сегодня случится что-то хорошее

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Киевский и всей Украины Владимир (САБОДАН) освятил кабинет Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в помещении столичной мэрии.

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии присутствовал также исполняющий обязанности заместителя городского председателя Виталий ЖУРАВСКИЙ.

Митрополит провел молебен по благословению кабинета столичного мэра, после чего отметил, что отныне это помещение получило своего ангела-хранителя, который всегда будет здесь.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поблагодарил митрополита и отметил, что отныне в этом кабинете будет царить атмосфера, в которой будут решаться вопросы киевлян так, как этого хочет Бог: по-честному, по правде, с уважением. «Я вам очень благодарен. Для меня это честь», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

После завершения церемонии освящения в беседе с журналистами глава УПЦ МП отметил, что это освящение является очень важным. «С кем он будет работать, как он (Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ - УНИАН) будет работать, будет надеяться не только на добрых людей, но и, в первую очередь, на Бога. Верим, что после того, как мы помолились в этом кабинете, ему Бог будет помогать», - сказал митрополит.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также сказал, что сегодня у него очень хорошее настроение и есть предчувствие, что сегодня должно случиться еще что-то очень хорошее.

Как сообщал УНИАН, в прошлую пятницу, 19 мая, столичную мэрию и всех присутствовавших в ней руководителей города освятил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.