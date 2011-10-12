Янукович объявил выговор министру здравоохранения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объявил выговор руководителям Министерства здравоохранения «за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, в частности невыполнение государственных целевых программ и комплексных мер по здравоохранению, функции по реализации которых возложены на Министерство здравоохранения Украины".

Об этом сказано в Указе Президента от 30 сентября 2011 года, размещенном на официальном сайте главы государства.

В частности, к ответственности привлечен министр Александр АНИЩЕНКО, первый заместитель министра Раиса МОИСЕЕНКО, заместители министра Александра ТОЛСТАНОВА и Галина КАЛИШЕНКО, которая одновременно занимает должность руководителя аппарата Минздрава.

Как сообщал УНИАН, 29 августа премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обратился к Президенту с представлением о привлечении к дисциплинарной ответственности министра здравоохранения А.АНИЩЕНКО и его заместителей за неудовлетворительную работу по закупке лекарств.

Решение о соответствующем представлении было принято по результатам рассмотрения отчета правительственной комиссии во главе с первым вице-премьер-министром, министром экономического развития и торговли Андреем КЛЮЕВЫМ, которая была создана две недели тому назад для расследования причин блокирования закупки лекарств и определения ответственности руководителей Минздрава, которые допустили возникновение такой чрезвычайной ситуации.

Н.АЗАРОВ предлагал В.ЯНУКОВИЧУ привлечь к ответственности руководителей Минздрава за «ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, в частности невыполнение государственных целевых программ и комплексных мер по здравоохранению, функции по реализации которых возложены на Минздрав».