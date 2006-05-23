Тимошенко оденет депутатов от БЮТ в униформу

На первом заседании Верховной Рады нового созыва депутаты от Блока Юлии Тимошенко будут одеты в свитера с "сердечками" – символикой БЮТ на выборах.

Об этом в интервью "Комсомольской правде в Украине" рассказал депутат от БЮТ из Ивано-Франковска Дмитрий Шлемко.

"С собой я взял три костюма, один из которых сейчас на мне. Но на первое заседание Верховной Рады пиджак не понадобится. Нам сообщили, что все 120 депутатов от Блока Юлии Владимировны будут на торжественном заседании в белых свитерах с "сердечками". Так что нужны только брюки", - сказал он.

В то же время депутат от Партии Регионов Юрий Чмырь рассказал, что привез с собой шесть костюмов.

"А на счет впечатлений от номера (в гостинице "Киев", где будут жить иногородние депутаты) – больших трещин на стенах нет, и это уже радует", - сказал Чмырь.

Газета также пишет, что в парламенте есть "еще один Чмырь" - депутат из Соцпартии Сергей Чмырь.

Украинская правда