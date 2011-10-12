ЕС может отменить приглашение Януковичу посетить Брюссель

Лидеры ЕС обсуждают целесообразность встреч с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в связи с решением Печерского районного суда Киева о лишении бывшего премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО свободы.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил высокопоставленный источник в дипломатических кругах ЕС.

«Сейчас мы обсуждаем целесообразность встреч с В.ЯНУКОВИЧЕМ в Брюсселе с учетом новых обстоятельств», - заявил собеседник агентства.

По его словам, окончательное решение еще не принято.

Визит В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель предварительно был запланирован на 20 октября.

Предполагается, что в ходе визита должны быть окончательно согласованы ключевые вопросы соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Как сообщал УНИАН, Печерский райнный суд Киева вчера, 11 октября, приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 годк. Согласно решению суда, также в течение трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО убытки, понесенные НАК "Нафтогаз Украины" в размере 1,516 млрд. грн.