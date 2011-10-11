Эксперт прогнозирует, что ЕС запишет Украину в авторитарные страны

Европейский Союз внесет Украину в список стран с авторитарными режимами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал немецкий эксперт Александр РАР.

«На Украину смотрели на Западе последние 5-6 лет как на страну, которая в своем демократическом развитии более похожа на Польшу и Венгрию, нежели чем на Беларусь и Узбекистан. Сейчас Украина будет вписана в ряды стран, которые не смогли построить демократические институты и впали в авторитарную систему», - сказал А.РАР.

При этом он считает, что Евросоюз не приостановит подписание соглашения о создании ассоциации с Украиной и о зоне свободной торговли. Иначе «Украина будет ориентироваться полностью на Россию, а на Западе этого боятся больше, чем хотят защищать ТИМОШЕНКО», - сказал он.

А.РАР считает, что из-за этого в геополитической игре Украину будут держать «возле ЕС».

По его словам, украинское руководство должно быть готовым к тому, что на всех переговорах с европейскими коллегами будет подниматься вопрос о Ю.ТИМОШЕНКО. «В Украине появился свой ХОДОРКОВСКИЙ», - сказал он.

По словам А.РАРА, дело Ю.ТИМОШЕНКО ухудшит инвестиционный климат в Украине.

При этом он считает, что, скорее всего, Ю.ТИМОШЕНКО будет отпущена на свободу до отбывания полного срока заключения (7 лет).

«ЯНУКОВИЧ добился своей цели. ТИМОШЕНКО осуждена, ее политическая карьера закончена, она не может участвовать в парламентских и президентских выборах. Она стала менее опасна, и ее могут выпустить», - сказал немецкий эксперт.