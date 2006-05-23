Лидеры стран ГУАМ создали новую организацию

Руководители стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова) подписали декларацию о создании «Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ», устав организации, а также совместную декларацию глав государств организаций по вопросам урегулирования конфликтов.

Как передает корреспондент УНИАН, документы подписали Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, Президент Молдовы Владимир ВОРОНИН и Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ.

Лидеры стран ГУАМ подписали соглашение на пленарном заседании Саммита ГУАМ, который сегодня проходит в Киеве.