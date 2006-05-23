В Одессе пропал глава теризбиркома

Первая сессия Одесского областного совета пятого созыва, назначенная на 10.00, уже час не может начать работу из-за неявки на пленарное заседание председателя областной территориальной избирательной комиссии Владимира БИЛОУСЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, причина неприбытия на сессию В.БИЛОУСЮКА новоизбранным депутатам неизвестна. Сначала представители областного теризбиркома сообщили, что председатель теризбиркома находится утром в суде, где рассматривается иск к избиркому, однако через полчаса выяснилось, что и в суде В.БИЛОУСЮКА нет.

Члены облтеризбиркома сейчас собрались на заседание, чтобы избрать временно исполняющего обязанности председателя областного теризбиркома. Однако легитимность решений первой сессии облсовета при таком условии может быть подвергнута сомнению, ведь состав областного теризбиркома должна утверждать сессия облсовета, а полномочия 120 новоизбранных депутатов пока не признаны, согласно действующему законодательству.

Как известно, первую сессию новоизбранного областного совета должен открывать председатель областного теризбиркома.