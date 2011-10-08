Томенко пугает, в следующей ВР «будут работать не больше 150 нардепов»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что в случае проведения парламентских выборов по смешанной системе в ВР будут работать не более 150 народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя ВР заявил в эфире 5-го канала в пятницу, комментируя ситуацию относительно голосования народными депутатами не только за себя, но и за своих отсутствующих коллег.

"Если будет смешанная система, то вообще будет беда. Я думаю, будут ходить в парламент 120-150 человек", - сказал Н.ТОМЕНКО. По его словам, очень трудно представить ситуацию, когда "миллиардеры, которые победят в мажоритарных округах, будут ходить".

"Они будут говорить: мы заплатили деньги вашим селянам и мы еще будем ходить и голосовать?", - сказал вице-спикер. В то же время, отметил Н.ТОМЕНКО, у людей также нет понимания что эта ситуация не является нормальной. "Они почему-то считают, что приедет большой миллиардер, заплатит им деньги, а затем исчезнет на 5 лет, и привалит им счастье... Я боюсь, что эти гречкоеды, которые нашим гречкосеятелям дают раз в 5 лет по 100 гривен, приведут к тому, что в парламент вообще никто не будет ходить", - сказал Н.ТОМЕНКО.