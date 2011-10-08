"Батьківщина" протестует против застройки Ботанического сада

Около 100 сторонников ВО "Батьківщина" пикетировали сегодня сессию городского совета Житомира, выступая против строительства на бывшей территории Ботанического сада гипермаркета стройматериалов.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг прошел под лозунгом: "Не дадим уничтожить Ботанический сад!".

Перед участниками митинга выступили лидеры городской организации «Батьківщини» с призывом не допустить строительства гипермаркета на территории, которую житомиряне издавна считают местом отдыха.