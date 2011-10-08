Кличко обсудил с президентом ФРГ ситуацию в Украине
01:28, 08 октября 2011Политика
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"УДАР" будет на съезде молодежного ХДС
Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО в Берлине обсудил с Президентом Федеративной Республики Германия Кристианом ВУЛЬФОМ последние политические события в Украине и поделился виденьем украинских евроинтеграционных перспектив.
Как сообщает пресс-служба “УДАРа”, особое внимание было уделено вопросу подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
На протяжении двух дней визита в Германию В.КЛИЧКО и представители партии «УДАР» станут участниками ряда официальных мероприятий, среди которых – встреча с представителями местного самоуправления региона Тюрингия, участие в съезде Молодежного союза партии ХДС и тому подобное.
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