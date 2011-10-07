В МИД думают, что без европерспективы Украина ассоциацию с ЕС не парафирует

Если политическая позиция некоторых европейских стран и политиков не позволит включить в текст будущего соглашения между Украиной и ЕС об ассоциации положения относительно европейской перспективы Украины, это может поставить под угрозу возможность парафирования этого документа уже до конца текущего года. Об этом УКРИНФОРМу сообщил высокопоставленный представитель МИД Украины.

Он напомнил, что цель относительно членства в ЕС является стержнем всей стратегии национального развития Украины в течение последних полтора десятка лет, несмотря на то, какая политическая сила или персоналии находились при власти.

"Она (перспектива евроинтеграции - ред.) зафиксирована в законе о принципах внутренней и внешней политики Украины, Стратегии интеграции Украины в ЕС, других нормативных документах государства. Ее поддерживает украинское общество и конституционное большинство Верховной Рады Украины. 399 депутатов из 450 поддержали соответствующее положение во время голосования в украинском парламенте соответствующего постановления относительно заключения соглашения об ассоциации с ЕС. Так что для нас необходимость отражения в соглашении европейской перспективы не является какой-то прихотью, а прямым требованием законодателя перед переговорной командой", - отметил источник.

Представитель МИД сказал, что понимает точку зрения представителей парламентского большинства в Верховной Раде, заявляющего, что без включения положений о европейской перспективе Украины в текст будущего соглашения между Украиной и ЕС об ассоциации Верховная Рада может не ратифицировать этот документ.

"Нам понятная обеспокоенность украинских парламентариев. Если положение о европейской перспективе для Украины из-за украиноскептицизма отдельных европейских политиков не найдет своего достойного места в тексте соглашения, это не будет соответствовать ожиданиям украинского общества, которое предоставило Президенту и правительству мандат на переговоры с ЕС. Такая ситуация может поставить под угрозу и парафирование Соглашения в декабре нынешнего года. Поэтому мы призываем наших партнеров в ЕС оказать реальную поддержку европейскому стремлению Украины", - отметил источник.

Представитель МИД подчеркнул, что украинская сторона и далее будет настаивать на собственной европейской перспективе.

"За последних полтора года мы сделали более чем достаточно уступок в процессе подготовки Соглашения об ассоциации включительно с углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли с ЕС. Мы выполнили все другие обязательства, которые принимали в сфере энергетики или визового режима. В конечном счете, мы цивилизационно, исторически, культурно, географически являемся неотъемлемой частью Европы и имеем все основания рассчитывать на официальное признание права на обретение членства в Европейском Союзе. Это наш стратегический выбор", - отметил он.