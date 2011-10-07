Президент ПАСЕ не захотел решать, виновна Тимошенко, или нет

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мевлут ЧАВУШОГЛУ сожалеет, что бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО находится в тюрьме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил украинским журналистам в Страсбурге.

«Я очень сожалею, что бывший премьер-министр, политик, находится в тюрьме по той или иной причине», - сказал М.ЧАВУШОГЛУ.

При этом он выразил уверенность в том, что судебное разбирательство по делу Ю.ТИМОШЕНКО должно быть максимально открытым, и в очередной раз призвал к этому власти Украины и всех, от кого это зависит.

По словам Президента ПАСЕ, непрозрачность процесса дает основания полагать, что он имеет политические мотивы.

«Она - бывший премьер-министр, она политик, и можно легко сказать, что это политическое дело. Именно поэтому я призываю власти и всех причастных, чтобы процесс был прозрачным, чтобы в конце концов люди увидели: политический это процесс или нет», - сказал М.ЧАВУШОГЛУ.

«Но я не хочу верить, что это – политический процесс», - добавил он.

Президент ПАСЕ также сообщил, что во время встречи в Страсбурге с заместителем главы партии «Батькивщина» Григорием НЕМЫРЕЙ и дочерью Ю.ТИМОШЕНКО Евгенией КАРР они говорили о Ю.ТИМОШЕНКО, не обсуждая деталей ее дела.

«Она (Е.КАРР – УНИАН) информировала меня о ситуации с ее матерью и что ее мать невиновна. Но у меня нет позиции, виновна она или нет», - сказал Президент ПАСЕ.