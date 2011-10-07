Нардеп пугает власть протестами по-гречески

Социальные протесты в Греции должны стать предупреждением для украинской власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», такое мнение выразил народный депутат от этой партии Владимир ВЯЗИВСКИЙ.

«Если власть и в дальнейшем будет пытаться снять с себя все социальные обязательства, ситуация в Украине будет намного хуже, чем в Греции, где общество уже сооружает виселицы как предупреждение для высокопоставленных должностных лиц», - подчеркнул он.

По его словам, попытки правительства осуществлять социальные выплаты в ручном режиме являются безответственными, непрофессиональными и циничными.

В.ВЯЗИВСКИЙ отметил, что система социальных льгот возникла как негласный компромисс между государством, которое оказалось неспособным проводить экономическую политику, направленную на укрепление позиции самодостаточного среднего класса, и обществом, которое согласилось через льготы получать определенную компенсацию за то, что власть сосредоточилась на теневом распределении национальных ресурсов. Поэтому разрушение системы социальных льгот со стороны нынешней власти означает разрыв существующего общественного договора в одностороннем порядке со всеми вытекающими последствиями, вплоть до потери властью даже остатков легитимности.

Кроме того, по его словам, трудно согласиться с тем, что назревшее реформирование раздутой до абсурда системы льгот должно происходить через их тотальную отмену. Профессиональный подход означает проведение тщательного анализа причин возникновения такой ситуации, систематизации имеющихся льгот, определения целевых групп, которые нуждаются в государственной поддержке и, в конечном итоге, законодательном определении новых механизмов ее исчисления и предоставления, отметил В.ВЯЗИВСКИЙ.

Депутат подчеркнул, что ссылка на ограниченность государственных ресурсов в ситуации, когда в государственном бюджете предусмотрено беспрецедентное увеличение финансирования Государственного управления делами, расходов на медицинское обслуживание депутатского корпуса и высшего чиновничества, а также силовых структур, является просто циничной ложью.

«Если из проекта бюджета выбросить все сомнительные проекты, очистить его от откровенно лоббистских статей финансирования и элементарно укротить чиновнические аппетиты, можно будет найти достаточно много миллиардов гривень, которые можно будет направить на эффективную социальную защиту и ускоренное развитие реального сектора экономики», - отметил В.ВЯЗИВСКИЙ.