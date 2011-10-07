Коммунисты и литвиновцы могут перехитрить самих себя, если и в дальнейшем будут торговать своей “золотой акцией” в парламенте, считает директор Центра общественно-информационных технологий «Форум» Валерий ДЫМОВ.

В частности, в комментарии УНИАН он отметил, что последние заявления лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО и акции протеста в регионах, организованные КПУ против действующей власти, свидетельствует, что эта политическая сила не только пытается устроить “торговлю” с властью в канун важных голосований, но и уже перешла в режим предвыборной борьбы.

Комментируя заявление председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА о возможности неподдержания фракцией Народной партии повышение проходного барьера до 5%, политолог отметил: “Заявления спикера, как и резкий рост протестной активности коммунистов, свидетельствуют о том, что обе политические силы постепенно переходят в режим выборов». «Спикер прекрасно понимает, что Народная партия вряд ли попадет в парламент следующего созыва после принятия избирательного закона с пятипроцентным барьером, а потому пытается “торговаться” с властью, с целью убедить ее, власть, что именно его фракция владеет так называемой “золотой акцией” в парламенте”, - убежден политолог.

Впрочем, по мнению директора Центра общественно-информационных технологий, в канун важных голосований по закону о выборах, госбюджета на 2012 год, Трудового кодекса, Земельной реформы, законопроекта относительно оптимизации льгот, голоса фракций В.ЛИТВИНА и коммунистов не являются решающими.

“Обсуждая вопрос, кто же все-таки владеет той же “золотой акцией” в парламенте, не надо забывать, что решающей для успешного голосования может стать позиция фракции “Реформы ради будущего” и внефракционных депутатов», - считает эксперт. По его словам, «фракция Игоря РЫБАКОВА, как правило, занимает конструктивную позицию относительно сотрудничества с Партией регионов и поддержки взвешенных инициатив власти. Потому демарш литвиновцев и коммунистов, по сути, не является слишком критической ситуацией для парламентского большинства».

Как считает В.ДЫМОВ, позиция литвиновцев и коммунистов может привести к переформатированию большинства в парламенте. “Голосование за вышеупомянутые законопроекты покажет, на кого регионалы могут реально рассчитывать. Если В.ЛИТВИН и коммунисты будут и в дальнейшем торговать своей “золотой акцией”, то они очень быстро поймут, что сами ее обесценивают, поскольку регионалам она может стать просто ненужной. В то же время, в условиях “саботажа” этих политических сил для Партии регионов будет крайне важно заручиться поддержкой фракции “Реформы ради будущего”.

Как сообщал УНИАН, 3 октября председатель Верховной Рады В.ЛИТВИН заявил, что у фракции Народной партии будет «золотая акция», и именно от нее зависит, будет ли поддержано предложение относительно повышения проходного барьера на выборах в ВР.