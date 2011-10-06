Оппозиция попросила перерыв

В пленарном заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 10.50 по требованию фракций "БЮТ-Батькивщина" и НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, во время 30-минутного перерыва состоятся консультации по сегодняшней повестке дня.

В частности, по требованию "БЮТ-Батькивщины" и НУ-НС будут проведены консультации относительно законопроекта о декриминализации ряда статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.