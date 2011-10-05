Кличко хочет идти в Раду самостоятельно
22:49, 05 октября 2011Политика
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Говорит, что одолеет и 5% барьер
Партия "Удар" пойдет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.
Об этом сообщил лидер партии Виталий Кличко в эфире 5 канала.
"На сегодняшний день мы проходим и 5% барьер", - заявил он, комментируя инициативы по изменению избирательного законодательства.
"Я уверен в том, что должны быть представители новых политических сил, не имеющие пятен, которые не имеют этих историй, которые тянут их вниз...", - отметил политик.
Кличко уточнил, что "на сегодняшний день мы не готовы говорить, будем ли мы объединяться или нет".
"Скорее, нет", - заявил он.
На вопрос, пойдет ли партия на выборы самостоятельно, он сказал: "Да".
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