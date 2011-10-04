Британский депутат грозит Украине проблемами с Евро-2012

Депутат парламента Великобритании от Лейбористской партии Денис МАКШЕЙН считает, что только освобождение экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО подтвердит намерение властей Украины обеспечить демократическое развитие страны.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, такое мнение Д.МАКШЕЙН выразил в своей статье, обнародованной в европейском издании Le nouvel observateur от 3 октября.

"Безусловно, в Украине хорошо известно о связи между деньгами и политикой, между олигархами и политическими лидерами. Но это – единственная страна Европы, в которой бывший премьер-министр предстала перед судом за действия, которые она совершила публично, когда возглавляла правительство", - пишет Д.МАКШЕЙН.

Депутат британского парламента также считает, что властям Украине не удастся избежать политических и дипломатических инцидентов в следующем году при проведении Евро-2012, если "показательный процесс" в отношении Ю.ТИМОШЕНКО продлится и завершится ее заключением.

"Напротив, она должна иметь право возобновить свою политическую карьеру и испытать свою судьбу в соответствии с демократическим общественным мнением в открытой борьбе с действующей властью. Польша, партнер Украины по Евро-2012, должна послать своего Президента Бронислава КОМОРОВСКОГО, чтобы тот встретился со своим коллегой в Киеве и убедил его положить конец этому процессу. И без этого трудно представить подписание договора с ЕС, если Киев откажется признать одну из фундаментальных ценностей демократии в Европе – осознание того, что политические лидеры регулируют свои разногласия с помощью избирательных урн, а не в судах", - объясняет Д.МАКШЕЙН.