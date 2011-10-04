Наливайченко призывает оппозицию не играть на руку власти

Оппозиционные силы в парламенте должны безотлагательно поддержать единый законопроект о выборах народных депутатов и отозвать с рассмотрения все другие, заявил председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО по поводу запланированного на эту неделю рассмотрения в Верховной Раде избирательных законопроектов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», по убеждению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, только консолидированная позиция оппозиционных сил позволит не допустить принятия властного законопроекта о выборах, который легализует механизмы для искажения результатов голосования.

«Наличие сегодня на рассмотрении Верховной Рады не менее восьми законопроектов о парламентских выборах от представителей оппозиции фактически облегчает власти продвижение выгодных для себя избирательных правил», - считает В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, во-первых, это дает возможность власти представлять свой законопроект в качестве компромиссного и игнорировать рекомендации Венецианской комиссии и других западных институтов, которые указывают на конкретные угрозы для фальсификации выборов во властном законопроекте. Во-вторых, разъединенность оппозиции по этому вопросу дезориентирует и деморализует граждан, без поддержки которых оппозиционные силы не могут вообще рассчитывать на успех, отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Наша Украина» предлагает всем оппозиционным парламентским силам поддержать в качестве единого совместный избирательный законопроект «Проект Избирательного кодекса» № 4234-1, который предусматривает выборы депутатов парламента по открытым региональным избирательным спискам и который получил позитивную оценку Венецианской комиссии.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что властный законопроект о выборах народных депутатов возвращает страну к коррумпированной и контролируемой властью смешанной избирательной системе, а также вводит 5% избирательный барьер, который лишит реального выбора более 30% избирателей.

«Принятие властного законопроекта приведет к тому, что политический выбор большинства украинцев будет грубо искажен и проигнорирован», – предостерег он.

«Наша Украина» выступила с инициативой сотрудничества оппозиционных партий и общественных организаций ради защиты честных выборов в парламент в 2012 году.