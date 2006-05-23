Президент помиловал 109 осужденных

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ №427/2006 о помиловании 109 осужденных. При этом удовлетворены 259 ходатайств граждан и обращений народных депутатов.

Как сообщает официальное Интернет-представительство главы государства, среди помилованных лиц 41 женщина, из них 4 пожилого возраста лет, 1 многодетная мать, 1 инвалид и 1 пострадавшая от Чернобыльской катастрофы. Также помилованы 68 мужчин, в т.ч. 5 пожилого возраста, 5 инвалидов, 4 участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, 3 пострадавших от катастрофы в Чернобыле и 1 многодетный отец.

Как сообщает Служба обеспечения деятельности Комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования, глава государства с начала года подписал шесть Указов о помиловании 502 человек. Из них 324 осужденным основная мера наказания была сокращена, 178 – освобождены от дальнейшего отбывания основной или дополнительных мер наказания.

Больше всего помиловано осужденных из Донецкой, Киевской, Львовской областей и Киева.