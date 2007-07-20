В Ялте началось заседание СНБО

Совет национальной безопасности и обороны начал свое очередное заседание сегодня в Массандре (Большая Ялта, Крым).

Как передает корреспондент УНИАН, заседание СНБО проводится под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

По словам главы государства, на заседании будет рассмотрено четыре блока вопросов. В первом блоке будет рассмотрен вопрос «О предложениях относительно финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны для учета в проекте закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2008 год»», «О ходе реализации Государственной программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса Украины на период до 2010 года».

Второй блок вопросов – будет заслушана информация о ходе выполнения решения СНБО от 5 апреля 2007 года «Об общественно-политической ситуации и неотложные меры для обеспечения конституционных прав граждан».

Кроме того, по словам Президента, будет рассмотрен вопрос «совершенно секретно».

И также на заседании СНБО будет рассмотрен вопрос относительно ситуации по ликвидации аварии, произошедшей 16 июля во Львовской области во время движения поезда на перегоне Красное-Ожидов, которая привела к вытеканию и возгоранию фосфора. По словам главы государства, с отчетом о ликвидации данной аварии выступит глава правительства Виктор ЯНУКОВИЧ.

Президент также отметил, что после того, как пресса покинет зал, где проходит заседание СНБО, будет рассматриваться вопрос по ситуации во Львовской области. «Мы должны мобилизоваться в эти дни и обеспечить ликвидацию данной аварии», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

В заседании СНБО принимают участие, помимо Президента, премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ, секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, другие министры, а также губернаторы украинских регионов.