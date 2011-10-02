Когда украинцы смогут узнать, о чем договорились Янукович и Медведев?

Для реализации сентябрьских договоренностей во время встречи Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА и премьер-министра России Владимира ПУТИНА будут проведены дополнительные консультации.

Об этом в интервью «5 каналу» заявил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО.

"Наш Президент, который проводил эти переговоры, четко на протяжении месяца доводит одну понятную мысль - нам нужно находить договоренность, которая бы отвечала пониманию равенства в отношениях между двумя государствами, нашей взаимной заинтересованности, чтобы эти отношения базировались на перспективе" - сказал министр. По словам К.ГРИЩЕНКО, во время переговоров речь шла о том, чтобы все стороны - Россия, Украина и ЕС - были удовлетворены достигнутыми договоренностями. "Детали должны быть дополнительно отработаны. И мы должны в ближайшее время провести ряд дополнительных переговоров с тем, чтобы вынести тот результат на публичное обсуждение", - добавил К.ГРИЩЕНКО.