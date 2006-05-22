Луценко говорит, что Андрей Ющенко не выглядит на 30 лет

До завершения инцидента, который произошел вечером 19 мая в Киеве с бориспольским межрайонным прокурором Александром КУЗОВКИНЫМ, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО призывает средства массовой информации не видеть в этом присутствие каких-либо высоких должностных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Пока еще я не вижу никакой необходимости говорить об участии высоких должностных лиц или их родственников в этом деле», - сказал министр, отметив при этом, что, по его убеждению, лицам, которые находились в автомобиле БМВ, который якобы, по словам А.КУЗОВКИНА, нарушил правила дорожного движения в отношении автомобиля, в котором ехал он, по описанию 30-35 и 35-40 лет. И поэтому, по мнению министра, «ни к одному из них сын Президента, к которому приковано сегодня внимание, явно не подходит».

В этом контексте Ю.ЛУЦЕНКО, обращаясь к представителям СМИ, попросил их «успокоиться, поскольку необходимо «дать время следствию, спокойно разобраться с этим делом, сделать все необходимые следственные действия, в частности, провести экспертизу гильзы, которая найдена на месте происшествия, и опросить вероятных свидетелей».

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что пострадавший на момент инцидента находился «в состоянии алкогольного опьянения» и «он мог спутать и цифры, и буквы» на номерных знаках, которые были установлены на автомобиле БМВ. И поэтому, напомним, именно из-за этого в СМИ возникла информация, что указанный автомобиль принадлежал якобы к окружению сына Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО - Андрея.

Отвечая на уточняющий вопрос, следует ли считать, что А.КУЗОВКИН, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находился за рулем автомобиля «Опель», Ю.ЛУЦЕНКО ответил: «Нет, у него был водитель».

Что касается номерных знаков автомобиля БМВ, то, по словам министра, установлено, что эти номера выданы владельцу автомобиля «Опель-кадет», жителю Днепропетровской области, 1986 года рождения.

Как сообщал УНИАН, газета “Сегодня” и интернет-издание “Обком” сегодня сообщили, что якобы вечером 19 мая в Киеве охранники Андрея ЮЩЕНКО ранили бориспольского межрайонного прокурора А.КУЗОВКИНА.

Генеральная прокуратура заявила о непричастности сына Президента к инциденту с А.КУЗОВКИНЫМ.

В то же время, в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве сообщили, что вечером 19 мая в отношении автомобиля «Опель», в котором ехал А.КУЗОВКИН, совершил нарушение правил дорожного движения автомобиль BMW темного цвета, после чего оба транспортных средства остановились, а их владельцы вышли и стали «выяснять отношения». Потом водитель BMW достал устройство для стрельбы резиновыми пулями и выстрелил в направлении А.КУЗОВКИНА, ранив его в правое бедро, и скрылся с места происшествия.

По информации ЦОС, по номерам автомобиля, которые указал пострадавший, сотрудники МВД стали устанавливать личность стрелявшего. В результате выяснилось, что номерные знаки, установленные на BMW, зарегистрированы на совсем другой автомобиль. При этом, по свидетельству пострадавшего, водитель BMW - выходец с Кавказа, на вид 40-50 лет.

Как отметили в ЦОС, никакого отношения ни к Президенту, как сообщали некоторые СМИ, ни к другим должностным лицам, автомобиль БМВ не имеет.

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