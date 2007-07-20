Винский: на востоке Украины БЮТ может получить 10-20%

Первый заместитель избирательного штаба БЮТ Иосиф ВИНСКИЙ считает, что на досрочных выборах в Верховную Раду в восточных регионах Блок Юлии Тимошенко может получить поддержку 10-20% избирателей.

“На выборах можем набрать на востоке 10%, 15% и даже 20% голосов”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его словам, сегодня в восточном регионе БЮТ имеет большую поддержку, чем раньше. Он отметил, что это связано с тем, что Партия регионов в настоящее время в ни одной из восточных областей не имеет поддержки даже 50% избирателей. По словам И.ВИНСКОГО, снижение поддержки Партии регионов является реакцией людей на то, что происходит в государстве.

“И сейчас у нас есть большие шансы найти там поддержку. Только нужно достучаться до каждого”, - сказал он.

При этом, считает И.ВИНСКИЙ, кардинально изменить отношение восточного региона к БЮТ можно только находясь у власти.