Винский: на востоке Украины БЮТ может получить 10-20%
06:53, 20 июля 2007Политика
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...а у Партии регионов не будет и 50
|Иосиф Винский
“На выборах можем набрать на востоке 10%, 15% и даже 20% голосов”, - сказал И.ВИНСКИЙ.
По его словам, сегодня в восточном регионе БЮТ имеет большую поддержку, чем раньше. Он отметил, что это связано с тем, что Партия регионов в настоящее время в ни одной из восточных областей не имеет поддержки даже 50% избирателей. По словам И.ВИНСКОГО, снижение поддержки Партии регионов является реакцией людей на то, что происходит в государстве.
“И сейчас у нас есть большие шансы найти там поддержку. Только нужно достучаться до каждого”, - сказал он.
При этом, считает И.ВИНСКИЙ, кардинально изменить отношение восточного региона к БЮТ можно только находясь у власти.
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