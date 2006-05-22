Фракция БЮТ ”крутит носом” в Киевсовете

Фракция Блока Юлии Тимошенко в Киевсовете отказывается от руководства земельной и бюджетной комиссиями.

Об этом сегодня журналистам сообщил лидер БЮТ в Киевсовете Михаил БРОДСКИЙ.

«Мы отказываемся от земельной комиссии, мы отказываемся от комиссии по бюджету – мы поставим двух секретарей для контроля», - сказал М.БРОДСКИЙ.

По его словам, БЮТ готов возглавить любые 6 комиссий, которые положены фракции согласно набранным процентам.

В частности, по его словам, БЮТ хотел бы возглавить комиссии, в компетенцию которых входит развитие предпринимательства, медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и экология.