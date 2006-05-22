Тимошенко стала лидером фракции
19:55, 22 мая 2006Политика
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Фракция приняла несколько решений
В офисе БЮТ состоялось первое рабочее заседание фракции Блока Юлии Тимошенко.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, лидером фракции единогласно избрана Юлия ТИМОШЕНКО, первым заместителем – Александр ТУРЧИНОВ, заместителями – Николай ТОМЕНКО и Василий ОНОПЕНКО.
Во время заседания был рассмотрен ряд вопросов и приняты решения, о которых будет сообщено дополнительно.
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