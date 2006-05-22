Тимошенко стала лидером фракции

В офисе БЮТ состоялось первое рабочее заседание фракции Блока Юлии Тимошенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, лидером фракции единогласно избрана Юлия ТИМОШЕНКО, первым заместителем – Александр ТУРЧИНОВ, заместителями – Николай ТОМЕНКО и Василий ОНОПЕНКО.

Во время заседания был рассмотрен ряд вопросов и приняты решения, о которых будет сообщено дополнительно.