Жовтяк будет на больничном несколько недель
19:47, 22 мая 2006Политика
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Врачи не советуют ему ходить
Председатель Киевской областной государственной администрации Евгений ЖОВТЯК будет находиться на больничном еще несколько недель.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областной больнице, где губернатор находится на стационарном лечении.
Врачи сообщили, что в прошлом году у Е.ЖОВТЯКА произошел перелом основы плюсневой кости ноги. Он был прооперирован с установлением фиксатора.
По словам врачей, в настоящее время произошло смещение фиксатора, что вызвало воспаление мягких тканей. Фиксатор удален, и в настоящее время идет процесс заживления раны, на что потребуется 2-4 недели.
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