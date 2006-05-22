Жовтяк будет на больничном несколько недель

Председатель Киевской областной государственной администрации Евгений ЖОВТЯК будет находиться на больничном еще несколько недель.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областной больнице, где губернатор находится на стационарном лечении.

Врачи сообщили, что в прошлом году у Е.ЖОВТЯКА произошел перелом основы плюсневой кости ноги. Он был прооперирован с установлением фиксатора.

По словам врачей, в настоящее время произошло смещение фиксатора, что вызвало воспаление мягких тканей. Фиксатор удален, и в настоящее время идет процесс заживления раны, на что потребуется 2-4 недели.