Адвокаты собрали целую кучу ляпов по делу Тимошенко

Адвокат Александр ПЛАХОТНЮК заявляет о многочисленных нарушениях в деле в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

В частности, в переданном УНИАН комментарии адвокат отмечает, что с самого начала, то есть со дня возбуждения уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, органы досудебного следствия и суд расследовали ее с грубыми нарушениями уголовно-процессуального законодательства.

На стадии досудебного следствия следственные действия проводились ежедневно и в большом количестве. В частности, в некоторые дни проводилось по 15-18 следственных действий. Ни одно уголовное дело в Украине не расследовалось такими темпами, отмечает А.ПЛАХОТНЮК.

По его словам, «из материалов дела видно, что под воздействием Генеральной прокуратуры Украины эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз проводили исследования на протяжении только 2-3 дней, несмотря на то, что эти исследования отнесены к категории «сложные» и должны проводиться в срок до двух месяцев. Такие сроки установлены Инструкцией о порядке проведения судебных экспертиз. Ни по одному уголовному делу в Украине экспертизы не проводятся в такие сжатые сроки».

Кроме того, отметил защитник, выводы судебно-экономических экспертиз от 21.04.2011 и 12.05.2011, которые, по мнению органов досудебного следствия, обосновывают причинение действиями Ю.ТИМОШЕНКО вреда в размере 194,6 млн. дол. США, свидетельствуют о том, что при их проведении не были исследованы первичные бухгалтерские документы, как того требует закон. Объектом исследования экспертов были лишь справки КРУ, «составленные неизвестными лицами и с грубым нарушением инструкции о проведении проверок и оформлении результатов таких проверок».

Более того, отмечает А.ПЛАХОТНЮК, в соответствии с материалами дела, документы, которые исследовались экспертами, исходя из их названия и реквизитов, вообще не существуют в природе, и тем, более, они отсутствуют и в материалах дела, что делает невозможным принятие выводов судебно-экономических экспертиз в качестве доказательств по делу. Для устранения противоречий в выводах экспертиз защитой в установленном законом порядке было заявлено ходатайство о вызове и допросе экспертов, которые проводили указанные экспертизы. Суд безосновательно и немотивированно отказал в удовлетворении этого ходатайства, отметил адвокат.

По его словам, органы досудебного следствия и представители обвинения утверждают, что на директивах премьер-министра Украины от 19.01.2009 стоит собственноручная подпись Ю.ТИМОШЕНКО. Но на судебном заседании было выяснено, что на данном документе есть лишь факсимиле оттиск подписи Ю.ТИМОШЕНКО, что полностью опровергает доказательства обвинения о собственноручном заверении данного документа Ю.ТИМОШЕНКО. Ходатайство защиты о проведении дополнительной судебно-криминалистической экспертизы было судом отклонено.

Во время судебного следствия по делу судом были допрошены более 30 свидетелей обвинения. Защита также заявила такое же количество свидетелей, которые могли давать показания в интересах Ю.ТИМОШЕНКО. Однако суд, в нарушение требований закона и полностью игнорируя принцип состязательности на уголовном процессе, разрешил допросить только двух! свидетелей защиты, отмечает А.ПЛАХОТНЮК.

Еще одно нарушение - из материалов уголовного дела по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО удивительным образом исчезло большое количество документов. В частности, том 14 материалов дела, согласно описанию, содержит запрос старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины НЕЧВОГЛОДА А.А. на 1 стр. (т.14 а.с. 1), и сопроводительное письмо старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины НЕЧВОГЛОДА А.А. Директору КНИСЭ на 1 стр. (т.14 а.с. 2), дополнения к сопроводительному письму Директору КНИСЭ на 307 стр. (т.14 а.с. 3-309).

Как отмечено в сопроводительном письме Директору КНИСЭ, следователям были предоставлены дополнения к письму на 522 стр. Однако в материалах дела, согласно описанию, что подтверждается и фактическими данными, имеются лишь 307 стр. дополнений, которые являются доказательствами по делу. То есть более 200 страниц из материалов дела исчезли, говорит адвокат.

Согласно письму Службы безопасности Украины от 07.04.11 № 8/2/1-2768 (т. 1 а.с. 12), в Генеральную прокуратуру Украины были направлены материалы в 14-ти томах, которые якобы свидетельствуют о совершении преступлений в сфере служебной деятельности служебными лицами Кабинета министров Украины и НАК «Нафтогаз Украины» для принятия процессуального решения. В таком объеме материалы СБУ в деле отсутствуют, отмечает А.ПЛАХОТНЮК, подчеркивая, что это свидетельствует о грубых нарушениях требований уголовно-процессуального законодательства при проведении досудебного следствия по данному уголовному делу.

О фальсификации материалов уголовного дела относительно Ю.ТИМОШЕНКО свидетельствует и то, что следователями Генеральной прокуратуры Украины оформлялись процессуальные документы несуществующими в природе календарными датами. В частности, в материалах дела есть два протокола осмотра документов от 31 апреля 2011 года (т. 8 а.с. 75-78; т. 8 а.с. 122-125) и два постановления о присоединении к уголовному делу документов от 31.04.2011 (т. 8 а.с. 79-80; т. 8 а.с.126-127). «Апрель месяц всегда имел 30 дней, а 31 апреля – это не существующая в природе дата», - подчеркивает А.ПЛАХОТНЮК.

Материалы дела содержат ссылку на документы, датированные календарной датой, которая еще не наступила. В частности в Акте №3573/11-19 сдачи-принятия заключения экспертизы отмечено, что экспертиза проводилась на основании постановления от 18.12.2011 года (т. 1 а.с. 208). Этот же документ свидетельствует, что и эксперты и следователи Генеральной прокуратуры Украины работали 24.04.2011 , то есть в воскресенье, и более того – на Пасху.

В процессе исследования материалов дела было выяснено, что уже после ознакомления защиты с материалами дела некоторые документы переделывались. В частности, в материалах дела содержится постановление о назначении технико-криминалистической экспертизы документа (т.4 а.с. 220-222), текст которой отличается от текста, с которым была ознакомлена защита.

Как отмечает А.ПЛАХОТНЮК, перечисленные выше факты свидетельствуют о грубых нарушениях органами досудебного следствия требований уголовно-процессуального законодательства Украины и делают невозможным признание такого процесса легитимным. Защита неоднократно обращала внимание суда на нарушения органов досудебного следствия, но судом эти обращения защиты оставлены без внимания.

Во время судебного следствия защитой было заявлено около 100 ходатайств. Эти ходатайства касались вызова и допроса свидетелей, истребования и присоединения к делу документов, вызова и допроса специалистов и экспертов, проведения дополнительных и повторных экспертиз, и пр. Судом были удовлетворены лишь приблизительно 5 ходатайств, и те - частично.

«Приведенные выше факты свидетельствуют о том, что и досудебное, и судебное следствие проводились неполно, предвзято и необъективно, с грубым нарушением права Ю.ТИМОШЕНКО на защиту, полным игнорированием принципа состязательности и равенства сторон в процессе», - отметил адвокат.