Черновецкий называет пробки саботажем

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ предлагает вернуть эвакуаторы на дороги Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр столицы заявил сегодня на совещании с участием председателей фракций Киевсовета и заместителей председателя КГГА.

«Эвакуаторы должны работать», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Комментируя ситуацию с «пробками» на дорогах столицы, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил: «Это стопроцентный саботаж, специально сделанный». «Но скоро эта ситуация разрешится», - пообещал мэр.

В свою очередь, представитель БЮТ в Киевсовете Михаил БРОДСКИЙ предложил создать рабочую группу в Киевсовете для отработки предложений по уменьшению заторов на дорогах Киева.