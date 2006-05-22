Черновецкий называет пробки саботажем
19:00, 22 мая 2006Политика
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и предлагает вернуть на дороги эвакуаторы
Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ предлагает вернуть эвакуаторы на дороги Киева.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр столицы заявил сегодня на совещании с участием председателей фракций Киевсовета и заместителей председателя КГГА.
«Эвакуаторы должны работать», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
Комментируя ситуацию с «пробками» на дорогах столицы, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил: «Это стопроцентный саботаж, специально сделанный». «Но скоро эта ситуация разрешится», - пообещал мэр.
В свою очередь, представитель БЮТ в Киевсовете Михаил БРОДСКИЙ предложил создать рабочую группу в Киевсовете для отработки предложений по уменьшению заторов на дорогах Киева.
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