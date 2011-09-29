8 партий хотят объединиться с СПУ

На сегодня 8 политических партий левого спектра ведут переговоры с Социалистической партией Украины об объединении.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя СПУ Денис РУСАК.

По его словам, на сегодня Всеукраинская партия “Дети войны” приняла решение о вхождении в СПУ. Он подчеркнул, что на примере этой партии становится очевидным, что “если целью в переговорном процессе с политическими лидерами других партий ставятся не собственные политические амбиции и обязательное прохождение в Верховную Раду, а ставится цель координации и объединения усилий против антисоциальной политики власти, то процесс перспективный и удачный”.

При этом Д.РУСАК добавил, что “не важно, сколько партий войдут в состав новой левоцентристской силы, но те, которые войдут, действительно болеют за общество”.

Он не исключает, что к СПУ присоединятся не только партии, которые “исповедуют левую идеологию, но и, возможно, либеральные партии, которые понимают, что рынок сам по себе ничего не регулирует”. Д.РУСАК подчеркнул, что во время объединения партий те, которые разделяют взгляды социалистов, “отработают вхождение в СПУ”.

Он отметил, что в процессе переговоров об объединении политических сил принимают участие партии "Народная власть", которую возглавляет Иосиф ВИНСКИЙ, и "Справедливость", лидером которой является Станислав НИКОЛАЕНКО (оба бывшие члены СПУ - УНИАН). По его словам, эти переговоры продолжаются.

На вопрос относительно возможности объединения с партией Наталии ВИТРЕНКО он сказал: “Никакие переговоры с Прогрессивной социалистической партией, которую возглавляет Наталия ВИТРЕНКО, не ведутся”. Д.РУСАК отметил, что не соответствуют действительности утверждения, что якобы объединение левых сил делается в противовес объединительным процессам вокруг Партии регионов. “Этот процесс (объединение левых сил - УНИАН) никак не связан, он был логичным и начинался еще до начала переговорных процессов в Партии регионов”, - сказал он. По его словам, в следующем парламенте должна быть левая партия, которая отстаивала бы интересы социально незащищенных людей. “К КПУ я отношусь абсолютно скептически, потому что речь идет о театральных действах, которые не направлены на защиту интересов угнетенного класса”, - подчеркнул при этом заместитель председателя СПУ.

Д.РУСАК сообщил, что СПУ наработала “курс построения нового социализма, где не только рассматривается устранение текущих кризисных явлений, но и анализируется перспектива того, что будет происходить в мировой экономике”. Он отметил, что СПУ выступает против инициатив правительства, которые направлены на лишение “30% граждан Украины социальных льгот”, в частности чернобыльцев, афганцев, детей войны. По его словам, социалисты и партия “Детей войны” принимали также участие в протестных акциях, где было требование, чтобы Верховная Рада Украины отклонила законопроект «О гарантиях государства относительно исполнения решений суда», где предусмотрена отмена льгот для наиболее социально незащищенных категорий граждан.

В свою очередь председатель ВОО “Помощь детям войны”, председатель Всеукраинской партии “Дети войны” Валерий ИВАЩЕНКО подчеркнул, что съезд партии, который состоялся 17 сентября 2011 года, “принял решение, что все члены партии пишут заявление на добровольной основе и вступают в ряды СПУ”.

Секретарь Киевского областного комитета СПУ Валентина БЕЛОВА отметила, что принято решение о том, что в руководящем органе областной организации партии наряду с социалистами будет работать и руководитель областной организации партии “Дети войны”. По ее словам, начался процесс вступления членов этой партии в ряды СПУ. Она добавила, что в акциях протеста в последнее время члены этих двух партий находятся рядом.