Роман Скрыпин уходит с “5-го канала”
18:46, 22 мая 2006Политика
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и прогнозирует новые увольнения
Роман СКРЫПИН уходит с должности шеф-редактора “5-го канала”.
Об этом сообщает интернет-издание "Телекритика".
В частности, в разговоре с этим изданием Р.СКРЫПИН сообщил, что решил уйти с должности, потому что “Пятый” не развивается последние полтора года, а также потому, что на канале была разрушена схема принятия решений. В частности, назначение нового шеф-редактора новостей состоялось без обсуждения с ним как с шеф-редактором канала.
Р.СКРЫПИН не исключает, что с канала могут уволиться еще ряд журналистов.
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