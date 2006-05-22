Роман Скрыпин уходит с “5-го канала”

Роман СКРЫПИН уходит с должности шеф-редактора “5-го канала”.

Об этом сообщает интернет-издание "Телекритика".

В частности, в разговоре с этим изданием Р.СКРЫПИН сообщил, что решил уйти с должности, потому что “Пятый” не развивается последние полтора года, а также потому, что на канале была разрушена схема принятия решений. В частности, назначение нового шеф-редактора новостей состоялось без обсуждения с ним как с шеф-редактором канала.

Р.СКРЫПИН не исключает, что с канала могут уволиться еще ряд журналистов.