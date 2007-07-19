На четвертый день аварии Шуфрич таки прибыл во Львовскую область

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ прибыл во Львовскую область.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника пресс-центра Главного управления МЧС Украины во Львовской области Виталий ТУРОВЦЕВ, в аэропорту Львова Н.ШУФРИЧ из самолета пересел в вертолет и отправился на место техногенной катастрофы в Бусский район.