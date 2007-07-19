На четвертый день аварии Шуфрич таки прибыл во Львовскую область
09:36, 19 июля 2007Политика
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Министр летит на вертолете
Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ прибыл во Львовскую область.
Как сообщил УНИАН заместитель начальника пресс-центра Главного управления МЧС Украины во Львовской области Виталий ТУРОВЦЕВ, в аэропорту Львова Н.ШУФРИЧ из самолета пересел в вертолет и отправился на место техногенной катастрофы в Бусский район.
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