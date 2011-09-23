Герман организовала пресс-тур по Софии для иностранных журналистов

В честь 1000-летнего юбилея Софии Киевской заграничным журналистам, работающим в Киеве, организовали пресс-тур по святыне.

Как передает корреспондент УНИАН, инициатором пресс-тура выступила советник президента, руководитель главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам АП Украины Анна ГЕРМАН, а также Фонд свободных журналистов имени Вячеслава Черновола.

Как отметила А.ГЕРМАН, она «хотела, чтобы заграничные журналисты больше знали о Софии”. «Чтобы, в конце концов, осознали значение Святой Софии для Украины и мира, места Украины в мире, ее значение как государства, храм которого насчитывает столько лет, - сказала она. - София – это то место, где говорил первый русський митрополит Илларион».

По мнению А.ГЕРМАН, правильно было бы считать, что государственность Украины «началась с Киевского государства и подчеркивать это, а не то, что нам всего двадцать лет”. “Думаю, это должно быть толчком для многих размышлений и информационных поводов, когда иностранные журналисты будут говорить об Украине», –оттила А.ГЕРМАН.