Могилев: давайте не будем лепить к этому делу футболки

Возбуждение уголовного дела за незаконное использования товарного знака компанией ProstoPrint не имеет никакого отношения к футболкам «Спасибо жителям Донбасса».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время «горячей линии» в редакции газеты «Комсомольская правда в Украине» министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

«Там возбуждено дело по незаконному использованию товарного знака. Поэтому давайте не будем лепить к этому делу футболки», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября работники Киевского УБОП провели обыск в офисе столичной компании ProstoPrint по производству футболок с разными надписями.

Правоохранители заявили, что обыск связан с расследованием дела о подделке сувенирной продукции к Евро-2012.

Некоторые интернет-издания связывали обыск в компании с выпуском ею футболок с надписью «Спасибо жителям Донбасса...».

В Центре связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве отметили, что указанные действия работников милиции «никоим образом не связаны с выпуском этой организацией футболок с надписью, которая упоминалась в публикациях в интернет-сети».

15 сентября на Майдане Незалежности, возле Главпочтамта, сотрудники спецподразделения милиции «Беркут» изъяли у продавцов футболки с надписями «Спасибо жителям Донбасса» и «Кровосиси».