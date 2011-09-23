«БЮТ-Батькивщина» предлагает отклонить закон о сокращении льгот

Фракция «БЮТ-Батькивщина» предлагает парламенту отклонить принятый в первом чтении законопроект, которым отменяются льготы наименее защищенным категориям граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», соответствующий проект постановления внесли на рассмотрение парламента народные депутаты от оппозиции во главе с председателем фракции «БЮТ-Батькивщина» Иваном КИРИЛЕНКО.

В объяснительной записке отмечается, что законопроект «О гарантиях государства по выполнению решений суда» нарушает, в частности, нормы Конституции Украины, которая запрещает сужение содержания и объема социальных стандартов при принятии новых или внесении изменений в действующие законы.

Народные депутаты также отмечают, что внесенный правительством законопроект «привел к социально-взрывным настроениям в обществе», а его рассмотрение в Верховной Раде сопровождалось акциями протеста граждан.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона Украины "О гарантиях государства по выполнению судебных решений" (№ 9127).

Этим законопроектом, по существу, отменяется ряд льгот для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также для лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной.