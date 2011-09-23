Наливайченко: Оппозиции нужно заняться делом, а не выяснять, кто кому командир

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО призывает оппозицию заняться подготовкой к выборам и защите волеизъявления граждан в 2012 году.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы «Нашей Украины».

«Оппозиции нужно прекратить выяснять отношения и то, кто кому командир, а заняться делом – подготовкой избирательного законодательства, чтобы защитить свободный выбор людей в 2012 году и получить демократическое большинство в новом парламенте», – заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также сообщил, что предложил участникам Комитета сопротивления диктатуре безотлагательно провести специальное заседание, «посвященное защите честных выборов и координации участия оппозиционных сил в выборах».

Политик считает, что законопроект о выборах, который разрабатывается властью, – это инструмент для искажения выбора граждан.

«Вместо проведения выборов по открытым региональным избирательным спискам, которые, как показывает европейский опыт, усиливают персональную и политическую ответственность депутатов перед избирателями, страну возвращают на десять лет назад, к коррумпированной и контролируемой властью смешанной системе. Кроме того, власть не отступает от намерения ввести высокий 5-процентный избирательный барьер, который лишает реального выбора до 30% избирателей», – говорится в сообщении.

«Наша Украина» предлагает гражданам альтернативу властному законопроекту о выборах. Мы призываем все демократические политические и общественные силы требовать от парламента принять «Проект Избирательного кодекса» № 4234-1, который предусматривает выборы депутатов парламента по открытым региональным избирательным спискам, и получил положительную оценку Венецианской комиссии», – отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.