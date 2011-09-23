ВР отказалась отменить проверки СМИ во время выборов

Верховная Рада Украины отказалась принять закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрещения проведения проверок средств массовой информации в период предвыборной агитации».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали только 125 народных депутатов из 356, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали за принятие закона фракции КПУ и Партии регионов.

Проект предусматривал, что в период предвыборной агитации средство массовой информации какой-либо формы собственности не может быть объектом проверки органами и должностными лицами, уполномоченными законами осуществлять государственный надзор (контроль) за такими хозяйствующими субъектами, за исключением некоторых случаев.